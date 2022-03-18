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Galatasaray'da flaş Pena gelişmesi!

Spor 18.03.2022, 12:15
Galatasaray'da flaş Pena gelişmesi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak elendiği maçta Sarı Kırmızılıların İspanyol kalecisi Inaki Pena yine kurtarışlarıyla beğeni topladı.