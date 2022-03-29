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Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi!

Spor 29.03.2022, 14:33
Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi!
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın seçim kararı sonrası gözler Fatih Terim'e çevrildi. Taraftarın en çok istediği Terim için flaş bir gelişme yaşandı.