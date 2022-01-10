GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Spor
10.01.2022, 14:18
1/6
Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu NEF Stadı'nda toplandı.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Galatasaray ve Başakşehir aynı ismi istiyor?
Fenerbahçe'nin yeni hocası golcüyle birlikte geliyor!
Galatasaray'da Fatih Terim'e olay tepki! 'Adam gibi oynayın'
Cengiz Ünder tarih yazdı! 44 yıl sonra bir ilk
Yeni Galeriler
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren 'ek zam paketi' TBMM'de
Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının belirtileri değişti
Galatasaray ve Başakşehir aynı ismi istiyor?
Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Adliye binası önünde silahlı kavga: 4 yaralı
Trabzonspor ve Galatasaray onun peşinde
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
AYM Başkanı Arslan: 'Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var'
Popüler Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den
Transfer açıklaması: "Galatasaraylı futbolcuyla anlaştık"
#26 aralık
#Bizim Hikaye 54 bölüm ful izle
#Jeison Murillo
#Kagawa
#Ethem Genim
#Duhan Kalkan kimdir
#Fatih
#Adnan Arıkan
#Bing
#babaevi
#sanatçı
#Hepatit B
#Sıfır 1 6 sezon 4 bölüm tek part izle
#edirme
#Derbi Tahmini
#Nidanur
#Atak
#Gülperi 17 bölüm hd izle
#Corinthians
#hulusi akar
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#26 aralık
#Bizim Hikaye 54 bölüm ful izle
#Jeison Murillo
#Kagawa
#Ethem Genim
#Duhan Kalkan kimdir
#Fatih
#Adnan Arıkan
#Bing
#babaevi
#sanatçı
#Hepatit B
#Sıfır 1 6 sezon 4 bölüm tek part izle
#edirme
#Derbi Tahmini
#Nidanur
#Atak
#Gülperi 17 bölüm hd izle
#Corinthians
#hulusi akar
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam