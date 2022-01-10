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Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Spor 10.01.2022, 14:18
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
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Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu NEF Stadı'nda toplandı.