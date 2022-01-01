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Galatasaray'da eski kaleciye dönüş

Spor 01.01.2022, 20:17
Galatasaray'da eski kaleciye dönüş
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Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem takımın kalesini koruyan Sinan Bolat'ın adı gündemde.