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Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Yıldız golcüyle anlaşma sağlandı
Spor
30.12.2021, 10:24
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#Hasankeyf
#Sessions
#Banu Alkan
#Leipzig Galatasaray
#çoruh üniversitesi
#Yeşil Bayrak
#Sarahatun Camisi
#Mike Gaos
#hazmetme
#Glass
#Jack MA
#suç örgütü
#Boşanma
#mahsur
#Dirar
#Rafael Nadal
#3 gün
#Çocuk Kütüphanesi
#Yeditepe Huzur
#avro
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