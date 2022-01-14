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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da deprem etkisi yaratan karar!
Spor
14.01.2022, 11:06
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Galatasaray’ın yeni patronu Domenec Torrent yaşanan kötü gidişi bitirmek için ilk teşhisini koydu.
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#futbol
#İyi Parti
#kuş türü
#Fatih
#Memura zam
#TL dönüşümüne vergi istisnası
#Khodro Company
#Palamut
#hasat
#emre belözoğlu
#Trakya
#oparasyon
#damga
#Rehine
#mahkum
#TV8
#182
#cezeri
#cinayet
#DMD
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