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Galatasaray'da deprem etkisi yaratan karar!

Spor 14.01.2022, 11:06
Galatasaray'da deprem etkisi yaratan karar!
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Galatasaray’ın yeni patronu Domenec Torrent yaşanan kötü gidişi bitirmek için ilk teşhisini koydu.