GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da bir ayrılık daha: 1. Lig'e gitti
Spor
08.02.2022, 17:29
1/8
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan tartışmalı bir biçimde transfer ettiği ancak beklediği verimi verimi alamadığı orta saha oyuncusu Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla beraber Eyüpspor'a transfer oldu.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Galatasaray'da bir ayrılık daha: 1. Lig'e gitti
Görüşmeler yapıldı! Galatasaray'a PSG'den orta saha
Galatasaray'da Domenec Torrent depremi!
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Süper Lig'den!
Yılın bombası! Dünyaca ünlü golcüyle geliyor
Yeni Galeriler
Galatasaray'da bir ayrılık daha: 1. Lig'e gitti
Görüşmeler yapıldı! Galatasaray'a PSG'den orta saha
Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Yeniden yapılandırmada rekor kırıldı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Malazgirt 1071'in vizyona gireceği tarih belli oldu
Eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı
Türkiye-ABD arasında önemli görüşme
Yeryüzü Doktorları'ndan Çad’a kesintisiz hizmet
Popüler Haberler
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Galatasaray'da kadro dışı kararı
Çin Denizi'ne düşen F35'in görüntüleri yayınlandı
#Albert Bourla
#Aras Bulut İynemli
#Tel Abyad
#Omega
#FKÖ
#muhammed
#Ruhsat
#zam protestosu
#Paris Saint Germain
#Tek Yürek izle
#kriter dergi
#Oya
#kurum
#TDTM
#Vedat Muriqi
#dağ keçisi
#Sen Anlat Karadenizin yeni bölümü ne zaman
#malikane
#muş
#eski
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Albert Bourla
#Aras Bulut İynemli
#Tel Abyad
#Omega
#FKÖ
#muhammed
#Ruhsat
#zam protestosu
#Paris Saint Germain
#Tek Yürek izle
#kriter dergi
#Oya
#kurum
#TDTM
#Vedat Muriqi
#dağ keçisi
#Sen Anlat Karadenizin yeni bölümü ne zaman
#malikane
#muş
#eski
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam