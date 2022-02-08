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Galatasaray'da bir ayrılık daha: 1. Lig'e gitti

Spor 08.02.2022, 17:29
Galatasaray'da bir ayrılık daha: 1. Lig'e gitti
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan tartışmalı bir biçimde transfer ettiği ancak beklediği verimi verimi alamadığı orta saha oyuncusu Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla beraber Eyüpspor'a transfer oldu.