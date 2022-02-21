GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da ayrılık! Torrent kadroya almamıştı
Gündem
21.02.2022, 13:32
1/13
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmeyen Olimpiu Morutan sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Galatasaray'da ayrılık! Torrent kadroya almamıştı
Türk devletlerinin bayraklarındaki 'gizli' mesajlar
Parker uzay aracı güneşin atmosferinden geçti
Avlan Gölü'nde içler acısı bir durum...
Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadık' sözlerine Emel Sayın'dan cevap
Yeni Galeriler
Galatasaray'da ayrılık! Torrent kadroya almamıştı
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
O yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT için 5 formül masada
Fenerbahçe dökülüyor! Tüm kulvarlarda havlu atıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Apartta yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
Mustafa Sandal nişanına tişörtle gitti
Mardin'de "kuduz" karantinası
Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı
Popüler Haberler
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
Erman Toroğlu eşiyle aralarındaki yaş farkıyla ilgili ilk kez konuştu
Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni takımı belli oldu
Ekrem İmamoğlu suya zam teklifini reddeden üyeleri tehdit etti
#magazin
#paramotor
#sayaç
#Strazburg
#soğuk
#dava
#vefat
#CNN
#afrikalı
#Fatih Uysan
#galatasatay
#Seçim Sloganı
#paralimpik oyunları
#zirve
#Harun
#Muğla
#SMA
#lavanta
#Milgem
#Üsküdar Kitap Fuarı
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#magazin
#paramotor
#sayaç
#Strazburg
#soğuk
#dava
#vefat
#CNN
#afrikalı
#Fatih Uysan
#galatasatay
#Seçim Sloganı
#paralimpik oyunları
#zirve
#Harun
#Muğla
#SMA
#lavanta
#Milgem
#Üsküdar Kitap Fuarı
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam