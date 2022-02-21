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Galatasaray'da ayrılık! Torrent kadroya almamıştı

Gündem 21.02.2022, 13:32
Galatasaray'da ayrılık! Torrent kadroya almamıştı
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Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmeyen Olimpiu Morutan sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir.