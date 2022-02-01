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Galatasaray'da ayrılık: Eyüpspor'a kiralandı

Spor 01.02.2022, 17:58
Galatasaray'da ayrılık: Eyüpspor'a kiralandı
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Galatasaray, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giyen Sekidika'yı Eyüpspor'a kiraladı.