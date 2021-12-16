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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık kararı!
Spor
16.12.2021, 11:55
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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Süper Lig'de kötü gidişatı sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcu ile ilk temaslar başladı. Öte yandan takımdan gönderilecek iki isim de belli oldu. İşte detaylar...
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#vefat
#Galatasaray
#Kovid-19
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#estetik
#Prof. Dr. Kemal Sayar
#Vedat Muriqi
#fenerbahçe
#çay fabrikası
#imaj
#Zülfü Livaneli
#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#final
#meyve
#UEFA Avrupa Ligi
#peron
#MediaCat
#servis
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