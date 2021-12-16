Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık kararı!

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Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Süper Lig'de kötü gidişatı sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcu ile ilk temaslar başladı. Öte yandan takımdan gönderilecek iki isim de belli oldu. İşte detaylar...