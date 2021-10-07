banner38

Galatasaray Çek rakibine 16 sayı fark attı

Spor 07.10.2021, 00:26
Galatasaray Çek rakibine 16 sayı fark attı
1/7

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda 101-85 mağlup etti.

Sonraki Galeriler
İtalya'yı da yenerler: 1-2
İtalya'yı da yenerler: 1-2