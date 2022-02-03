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Galatasaray, bir eski futbolcusuyla daha anlaştı

Spor 03.02.2022, 17:12
Galatasaray, bir eski futbolcusuyla daha anlaştı
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Galatasaray, altyapıdan çıkardığı eski oyuncusu Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.