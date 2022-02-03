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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray, bir eski futbolcusuyla daha anlaştı
Spor
03.02.2022, 17:12
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Galatasaray, altyapıdan çıkardığı eski oyuncusu Semih Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
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#hatice uysal
#Makine İhracatçıları Birliği
#Halk
#balık
#stadyum
#Kamerun
#Mechelen
#Ömer Çelik
#teyze
#müzayede
#Türkiye-Yunanistan toplantısı
#siyaset
#dolar-Euro
#Ünal Dinar
#Giresunspor
#Palu Ailesi
#Harem
#okul öncesi eğitim
#uçuş
#yaşlı adam
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