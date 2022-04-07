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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim çok istiyordu
Spor
07.04.2022, 10:35
1/9
Galatasaray'da idarecilerin uzun süredir orta saha pozisyonuna transfer etmek istediği başarılı futbolcuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli futbolcunun kulübü, transfer için izin verdi.
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#Liverpool
#bir zamanlar kıbrıs
#gala
#Kayserispor
#Kavga
#Rıdvan Dilmen
#türkçe
#Galatasaray
#Tozkoparan 8 bölüm tek parça izle
#iflas
#ölü
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