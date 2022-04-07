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Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim çok istiyordu

Spor 07.04.2022, 10:35
Galatasaray'a transfer müjdesi! Fatih Terim çok istiyordu
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Galatasaray'da idarecilerin uzun süredir orta saha pozisyonuna transfer etmek istediği başarılı futbolcuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli futbolcunun kulübü, transfer için izin verdi.