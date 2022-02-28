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Galatasaray'a kötü haber! Transfer listesindeydi

Spor 28.02.2022, 13:40
Galatasaray'a kötü haber! Transfer listesindeydi
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Mısır basınında yer alan habere göre sarı kırmızılıların uzun süredir takibinde olduğu Alio Dieng'e, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu.