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Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha!

Spor 15.04.2022, 14:52
Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha!
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Bir yandan seçim bilmecesi yaşayan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.