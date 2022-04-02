Galatasaray'a Burak Elmas'tan büyük jest!

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Galatasaray Başkanı, seçim kararı almasına rağmen, 31 Mart'taki "Kulüp Lisans" başvurusunda sorun yaşanmaması için 95 milyon liralık ödeme yaptı, borçsuzluk kâğıdı alarak sarı-kırmızılıları büyük bir problemden kurtardı