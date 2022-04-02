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3. Sayfa
Röportaj
Galatasaray'a Burak Elmas'tan büyük jest!
Spor
02.04.2022, 11:57
1/9
Galatasaray Başkanı, seçim kararı almasına rağmen, 31 Mart'taki "Kulüp Lisans" başvurusunda sorun yaşanmaması için 95 milyon liralık ödeme yaptı, borçsuzluk kâğıdı alarak sarı-kırmızılıları büyük bir problemden kurtardı
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#extreme sporlar
#Lila Argun
#baş örtüsü
#Mustafa Kutlu
#Zülfü Livaneli
#kozlu
#İŞKUR
#Halis Aygün
#dikilitaş replikası
#şehitlik camii
#Otobüs Terminali
#Mavi Kuş
#masalcı teyze
#Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
#Nejat Uygur
#ohal komisyonu
#kışlık kıyafet
#Sıfır atık
#2027
#Devrek
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