banner38

Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor

Spor 18.02.2022, 09:32
Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor
1/10

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan başarısızlığın yaralarını UEFA Avrupa Ligi'nde sarmak istiyor.