Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe maça Arda sağ önde, İrfan on numara, Szalai sol bek, Osayi sağ bek çıktı. Mert Hakan yedekler arasındaydı. Fenerbahçe maçın hemen başında iki pozisyona girdi ve Rossi'nin topu savunmadan sekip Zajc'ın önünde kalınca onun harika plasesi ile çok erken öne geçti. Fenerbahçe rakibi üstüne gelince pozisyon bulur diye düşünürken, gerek Rossi gerek İrfan gerekse de Berisha'nın hataları sonucu Fenerbahçe ilk yarının kalan bölümünde etkisiz bir oyun ortaya koydu. Kasımpaşa ise ilk yarıda rakip kaleyi bulan altı şut attı altı tane de korner kullandı. Fenerbahçe ise gol dışında kaleyi bulan şut atamadı, ilk yarı boyunca hiç korner kullanmadı. Arda'yı kanatta kullanıp hem onu etkisiz hale getirdi ilk yarıda Fenerbahçe hem de orta saha organizasyonunda başarılı olamadı. İlk yarıda görüntüye göre ikinci yarı Paşa'nın ne zaman skor bulacağını düşünüyordu maçı izleyenler. Fenerbahçe'de ilk yarı bittiğinde benim kafamda İrfan-Berisha çıkar Valencia-Serdar Dursun girer Arda on numaraya Serdar forvete Valencia ise kanata geçer şeklindeydi.

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapmadı ama Arda on numara pozisyonuna İrfan sağ kanada geçti. Kasımpaşa ise Mabil ve Muleka'yı oyuna aldı. Bu değişiklikten yedi dakika sonra beklenen gol de geldi. Ancak golden önce Fenerbahçe Arda ve Berisha'yı oyundan alıp Mert Hakan ve Serdar Dursun'u oyuna aldı. Paşa taraftarı Arda'yı çıkarken alkışladı. Hoca sanırım Arda'yı korumak için çıkardı ama sahada kalan ve bir tane olumlu hareketi olmayan İrfan'ı tutarak bence büyük hata yaptı. Bu arada defalarca söylemek lazım Arda oynayarak korunur, oynatılmayarak değil. İsmail Kartal İrfan'a seksen birinci dakikaya kadar sabretti ve yerine Pelkas'ı aldı. Bu noktadan sonra Paşa galibiyet için oynadığı için iki takım da pozisyonlar bulmaya başladı. Doksanıncı dakikada İsmail hoca bir kez daha şaşırttı ve Valencia'yı oyuna aldı. Şaşırttı çünkü Valencia madem oynayacak durumdaydı neden bu kadar süre kenarda kaldı. O Valencia oyuna girer girmez yarattığı karambol ile Fenerbahçe'nin öne geçmesini sağladı. Halbuki İrfan çok daha önce çıkabilir ve o kanada Valencia girebilirdi. Fenerbahçe bence kötü oynadığı, teknik olarak kötü yönetildiği bir maçı futbol şansı ve Altay'ın üstün performansı ile kazandı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Valencia, Arda, Mert Hakan, sahada olması gereken oyuncular. İrfan, Berisha kesinlikle kenarda olması gereken oyuncular. Son dönemde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut-İrfan-Rossi-Berisha transferleri hiçbir katkı sağlamayan ve takımın ihtiyacı olmayan transferler. Bu transferler hiç yapılmasa Fenerbahçe'nin parası cebinde kalırdı. Ya da bu transferler yerine iki tane nokta transfer olsa takım farklı yerde olurdu.

Bu sonuca bakarsak Fenerbahçe şansı ile üç puan aldı demek yersiz olmaz. Fenerbahçe bu futbol ve bu oyuncu tercihleri ile önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında hüsran yaşar.