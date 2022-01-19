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Fulya Zenginer'in bebeğine vereceği isim şaşırttı!

Genel 19.01.2022, 11:16
Fulya Zenginer'in bebeğine vereceği isim şaşırttı!
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2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu duyurmuştu.