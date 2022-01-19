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3. Sayfa
Röportaj
Fulya Zenginer'in bebeğine vereceği isim şaşırttı!
Genel
19.01.2022, 11:16
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2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu duyurmuştu.
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#kredi
#sivil
#Fatih
#haluk levent
#Gülben Ergen
#31 Mart
#manisa
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