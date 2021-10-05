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Fulya Öztürk canlı yayında çıldırdı! 'Ekmek yediğin yere laf edemezsin'

Genel 05.10.2021, 10:45
Fulya Öztürk canlı yayında çıldırdı! 'Ekmek yediğin yere laf edemezsin'
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Fox TV'de yayın hayatına yeni başlayan 'Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk, programına tepki gösteren Fatih Portakal'a canlı yayında ateş püskürdü.