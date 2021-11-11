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Fuat Oktay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren 'EYT' açıklaması

Genel 11.11.2021, 11:16
Fuat Oktay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren 'EYT' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'lilerle ilgili bir soru önergesine verdiği cevapta yaş şartı sağlanmadan emeklilik hakkının kazanılamayacağını ifade etti.