banner38

Fransız ekibinden Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

Spor 15.10.2021, 10:30
Fransız ekibinden Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...
1/4

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.