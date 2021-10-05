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FOX'un iddialı dizisi final yapıyor

Genel 05.10.2021, 16:20
FOX'un iddialı dizisi final yapıyor
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Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Birce Akalay gibi ünlü isimlerin yer aldığı, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği 'Son Yaz' için karar verildi.