Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için köprüler mavi renkle aydınlatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için aydınlatıldı.
Foto Galeriler 02.07.2022, 09:21
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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