CHP'nin ilginç mesajlarla dolu seçim afiş ve pankartları
CHP Genel Merkez binasına 'Yeter Söz Milletin' yazılı pankart asıldı. CHP seçmeninin de tepkisini çeken bu pankart orada asılıyken gelin biz geçmiş CHP afiş ve pankartlarına göz atalım...
Foto Galeriler 29.01.2023, 15:29
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|21
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|19
|28
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|21
|22
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|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
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|21
|13
|19. Denizlispor
|20
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
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|20
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|39
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|21
|36
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|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
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|20
|24
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|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
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|20
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|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
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|29
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
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|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Real Valladolid
|19
|20
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|19
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|18. Getafe
|19
|17
|19. Celta Vigo
|18
|17
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