Bahçeli’den Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için bir taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Genel Türk Tarihi alanında müstesna eserlere imza atan, akademik çalışmalarını vatan ve millet sevgisiyle perçinleyen Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamızın vefatından ziyadesiyle üzüntü duydum. Merhum Hocamız, tarihimize şuurla ışık tutmuş, pek çok gencimizi yetiştirmiştir.

Ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.