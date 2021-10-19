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Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

Spor 19.10.2021, 10:51
Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!
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Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde muhteşem performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra ise umduğunu bulamadı.