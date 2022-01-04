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Fikret Orman'a mahkemeden şok

Spor 04.01.2022, 17:55
Fikret Orman'a mahkemeden şok
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İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Fikret Orman yönetiminin 2019'da yapılan toplantıdaki ibra kararını bozdu.