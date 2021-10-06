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Ferhat Göçer'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Genel 06.10.2021, 16:04
Ferhat Göçer'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu
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Ünlü şarkıcı ve bestekar Ferhat Göçer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı görenleri şaşırttı.