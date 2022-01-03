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Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını verdi

Spor 03.01.2022, 00:22
Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını verdi
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini A Milli Futbol Takımı'ndan yana kullanacağı öğrenildi.