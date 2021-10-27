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Fenomen dizi EDHO neden başlamadı? İşte krizin sebebi...

Genel 27.10.2021, 09:25
Fenomen dizi EDHO neden başlamadı? İşte krizin sebebi...
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü dün yayınlanmadı. Fenomen dizinin tanıtımı olmasına rağmen ekrana gelmedi.