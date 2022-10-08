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Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid talip

Spor 08.10.2022, 15:20
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid talip
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Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla taraftarlarına eski ruhunu yaşatan Fenerbahçe'deki yetenekli futbolcular, dev takımların transfer listesine girmeyi başardı.