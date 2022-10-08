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Röportaj
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid talip
Spor
08.10.2022, 15:20
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Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla taraftarlarına eski ruhunu yaşatan Fenerbahçe'deki yetenekli futbolcular, dev takımların transfer listesine girmeyi başardı.
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#fetö
#başkanlık
#siyaset haberleri
#imaj
#eş
#King Asiatic
#Afyon Sakızı
#İsrail
#jacobs
#Abdülkadir Ömür
#Adana Demirspor
#Beyaz Masa
#31 Mart 2019
#prim
#Açıldı
#aamir khan
#ankara valiliği
#19 Kilo
#gazeteci
#DSP
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