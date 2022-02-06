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Fenerbahçeli futbolcu için olay sözler: 'Sezon bitse de gitsem' diye uzatmaları oynuyor!

Spor 06.02.2022, 09:26
Fenerbahçeli futbolcu için olay sözler: 'Sezon bitse de gitsem' diye uzatmaları oynuyor!
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