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Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Spor 21.10.2021, 12:08
Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!
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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.