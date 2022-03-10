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Fenerbahçe yeni stoperini Almanya'da buldu!

Spor 10.03.2022, 15:39
Fenerbahçe yeni stoperini Almanya'da buldu!
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Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin talipleri artarken sarı-lacivertliler de Güney Koreli savunmacının alternatiflerine bakıyor.