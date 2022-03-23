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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu!

Spor 23.03.2022, 14:35
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu!
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda belirsizlik devam ediyor.