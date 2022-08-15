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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor!

Spor 15.08.2022, 13:45
Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor!
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Batshuayi ile anlaşma sağlanmasına rağmen Maxi Gomez için son bir girişimde bulunan Fenerbahçe, sonuç almaya çok yakın.