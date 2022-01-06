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Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha!

Spor 06.01.2022, 15:46
Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha!
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Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi.