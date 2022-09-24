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Röportaj
Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!
Spor
24.09.2022, 11:15
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Yeni sezon öncesi takımı önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.
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#başkanlık
#Tapduk Emre kimdir
#Sis
#ihraç
#günleri
#Poliklinik
#domates
#marmaris
#Şampiyonlar Ligi sonuçları
#Burak Özçivit
#Boşanma
#alp
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