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Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!

Spor 24.09.2022, 11:15
Fenerbahçe'ye Portekizli gol makinesi!
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Yeni sezon öncesi takımı önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.