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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dev kulüp devreye girdi

Spor 21.02.2022, 15:35
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dev kulüp devreye girdi
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Fenerbahçe'ye sol ön oyuncusu olarak gelen ancak bu sezon sol beke hapsolan Ferdi Kadıoğlu, son olarak Slavia Prag ile oynanan maçta 1 gol 1 asist ile oynamıştı.