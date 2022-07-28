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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper!
Spor
28.07.2022, 12:13
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Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.
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#Yavuz Selim Kıran
#futbol
#51 kişi
#vaka sayısı
#Eskişehir Hayvanat Bahçesi
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#fetö
#skandal
#Prens Selman
#yırtık
#MTV
#emisyon
#Skechers
#Şırnak
#Alipay
#İstanbulkart için vize
#eş
#başkanlık
#Rıdvan Dilmen
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