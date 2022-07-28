Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper!

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Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Peres'in bu akşam 22:30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği öğrenildi.