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Fenerbahçe'ye bir stoper daha geliyor!

Spor 26.07.2022, 16:05
Fenerbahçe'ye bir stoper daha geliyor!
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Flamengo'dan Henrique'yi kadrosuna katacak Sarı-Lacivertliler, savunmanın göbeğine bir transfer daha yapacak. Adaylar ise Fluminense'den Nino, Arsenal'den Mari, Bragantino'dan Ortiz ve Olympiakos'tan Semedo...