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Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha!

Spor 09.02.2022, 11:23
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha!
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu ve Türkiye Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Alman teknik direktör Joachim Löw'den geldi.