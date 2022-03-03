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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper!
Spor
03.03.2022, 14:09
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Fenerbahçe transfer haberi | Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden önlemini almak istiyor.
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#düzensiz göçmen
#kurul
#OKA
#gazeteci
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#Pamella Ferreira Andrade Martins
#Boşanma
#HÜDA PAR
#Resmi Gazete
#Tozkoparan İskender
#Kim
#nasa
#namaz
#eş
#Büyük Dönüş Yürüyüşü
#Volkan Demirel
#ekonomist Ash
#kamu
#Suva
#Luka Modric
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