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Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper!

Spor 03.03.2022, 14:09
Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper!
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Fenerbahçe transfer haberi | Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden önlemini almak istiyor.