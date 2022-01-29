Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Almanlar tarih verdi

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Filip Novak'ın sakatlığının ardından sol beke 'acil' transfer yapma kararı alan Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Başkan Ali Koç ve kurmaylarının yıldız futbolcuyu da gündemine aldığı öğrenildi. Alman basını, Süper Lig devinin tecrübeli futbolcuyla transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Almanlar, Fenerbahçe'yle ilgili tarih verdi.