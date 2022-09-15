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Fenerbahçe şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası

Spor 15.09.2022, 12:05
Fenerbahçe şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası
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Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli isimleri katarken Ocak ayını da hareketli geçirecek. Transfer çalışmalarına erken başlayan yönetimin hedefindeki futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar....