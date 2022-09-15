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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası
Spor
15.09.2022, 12:05
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Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli isimleri katarken Ocak ayını da hareketli geçirecek. Transfer çalışmalarına erken başlayan yönetimin hedefindeki futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar....
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#başkanlık
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#Gülperi Çetin kimdir
#Japonya
#Tevfik Göksu
#fetö
#Sınav
#aşı
#MHP ile ittifak
#network
#Tekne
#Yakup Otgöz
#Halil Dervişoğlu
#Sultan
#Murat Kurum
#çocuk hastalıkları
#Rıdvan Dilmen
#çevre
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