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Fenerbahçe rakibine acımadı

Spor 14.10.2021, 22:53
Fenerbahçe rakibine acımadı
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THY Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan ve 3 maçta 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Unics Kazan'ın 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.