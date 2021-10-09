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Fenerbahçe peşinde

Spor 09.10.2021, 20:39
Fenerbahçe peşinde
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Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi kanat oyuncuları arasında gösterilen Belçikalı Adnan Januzaj'ın peşinde. Westham United'ın da bu futbolcuyu istediği biliniyor.