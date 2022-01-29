Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Hedefteki yıldız futbolcu

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Milli ara nedeniyle Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, yoluna 3 kulvarda devam eden tek takım unvanında bulunuyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte yenilgi yüzü görmezken; 3 maçtan 5 puan topladı. Transfer çalışmalarına hız veren ve deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, kanat bölgesini de güçlendirmek istiyor. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu....