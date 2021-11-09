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"Fenerbahçe onunla görüşüyor"

Spor 09.11.2021, 19:36
"Fenerbahçe onunla görüşüyor"
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Teknik direktör Pereira'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de hedefteki isim Karagümtük'ün İtalyan hocası Farioli.